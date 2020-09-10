В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста

Издание Diario el Mundo сообщило об убийстве своего сотрудника в мексиканском штате Веракрус, это четвертый случай убийства работника СМИ за год, связанный с журналистской работой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Семья Diario el Mundo скорбит о невосполнимой утрате нашего друга и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, трусливо убитого этим вечером в Тесонапе", - говорится в сообщении издания в Twitter.

По информации местных СМИ, обезглавленное тело корреспондента криминальной хроники обнаружено на железнодорожных путях в гористой местности штата Веракрус неподалеку от общины Параисо.

Штат Веракрус является наиболее опасным для сотрудников СМИ, с 2000 года здесь были убиты 29 журналистов.

Согласно данным правозащитной организации Article 19, в 2020 году это четвертый случай убийства работника СМИ, связанный с его профессиональной деятельностью. За время правления президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в стране убиты 15 сотрудников СМИ.