В ближайшее время 1-2 десятка авиакомпаний возобновят регулярные рейсы в Армению

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся возможности восстановления регулярных пассажирских перевозок.

“Управление гражданской авиации собирает сведения, какие авиакомпании собираются возобновить регулярные рейсы в Армению. Насколько я понимаю, очень скоро, уже в сентябре, по меньшей мере один - два десятка авиакомпаний возобновят регулярные рейсы в Армению. Мы приняли изменения в связи с карантинным режимом, и прибывающие из-за рубежа граждане, не желая оставаться в карантине 14 дней, могут сдавать тест на месте и в течение одного дня получить ответ. Если он будет отрицательными, то люди могут не проходить карантин”, - сказал по сообщению «Арменпресс» Никол Пашинян.