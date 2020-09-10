Армения в ЕАЭС подняла вопрос установления единого правила пассажироперевозок

Армения в Евразийском экономическом союзе подняла вопрос об установлении единого правила пассажироперевозок.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Мгер Григорян.

“Ни в СНГ, ни в ЕАЭС нет регулярных прямых перевозок, как по суше, так и по воздуху. Есть одно исключение - сухопутный маршрут Россия-Беларусь, который всегда открыт по другим причинам, но я думаю, что партнеры ЕАЭС готовы к обсуждению, и мы сможем установить единое правило, таким образом, чтобы оно работало симметрично для всех государств ЕАЭС”, - сказал Мгер Григорян.