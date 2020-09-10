В этом году количество рабочих мест увеличилось на 6 600: Никол Пашинян

В июле 2020 года в республике было 613 062 оплачиваемых рабочих мест, что по сравнению с тем же периодом 2019 года больше на 6 597 рабочих мест, или на 1,1%. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

‘В этом году фонды валовой заработной платы больше на 9,765 млрд драмов или на 8,1%. Средняя зарплата одного человека стала выше на 13 841 драмов или на 7,14%. Надо надеяться, что в августе показатели будут лучше, потому что в августе у нас был довольно насыщенный этап внутреннего туризма”, - сказал Никол Пашинян.