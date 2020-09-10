В Армении нет социального кризиса: премьер-министр представил показатели

Статистические показатели показывают, что в Армении социального кризиса не произошло, и нет ничего подобного. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя конкретные показатели.

Премьер-министр отметил, что эпидемия нанесла существенный социальный и экономический ущерб, но очень важно оценить эти убытки. “Конечно, показатели экономического спада публикуются, они известны. Всегда есть проблема - иметь точные индикаторы социальной ситуации в стране и насколько эта ситуация обострилась. Есть показатели, которые помогут понять, насколько ухудшилось социальное положение в стране. Думаю, что данные об обороте торговли посредством ККМ могут свидетельствовать об этом, поскольку речь идет о торговле, осуществляемой людьми. В августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года оборот ККМ снизился всего на 2,5%. При этом мы только дошли до этого низкого показателя, начиная с марта, этот показатель был высоким, он снизился. Эта цифра сама по себе должна свидетельствовать, что да, у нас есть проблемы, но у нас нет социального коллапса и социального кризиса”, - сказал премьер.

По словам Никола Пашиняна, здесь может прозвучать аргумент, что в августе прошлого года многие люди выехали на заработки, в этом году они не уезжали, находятся в Армении и предполагается, что ведут торговлю. Но с другой стороны, по словам премьер-министра, в этом году у нас нет туристов, которые тратили на территории Армении больше денег, чем местные жители. “Кроме того, не работают театры и музеи, в Ереване пустуют гостиницы. Другими словами, эти цифры показывают, что в Армении не было социального кризиса, его нет. Конечно, очевидно, что происходит ухудшение социальной ситуации. Мы потеряли экономический рост, у нас в январе и феврале был индекс экономической активности в 9% ”, - сказал он.

По его словам, благодаря предпринятых правительством шагов в стране не было социального кризиса, так как в ходе реализации антикризисных программ в экономику было вложено 163,4 млрд драмов.