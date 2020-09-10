Глава МИД Индии назвал переговоры с Лавровым прекрасными

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар назвал прекрасными переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Совещание министров иностранных дел ШОС проходит в Москве 9-10 сентября.

"Очень приятно встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на этот раз лично. Прекрасные переговоры, которые отражают наше особое и привилегированное стратегическое партнерство. Цените наши обмены мнениями о международной ситуации" - написал Джайшанкар в Twitter.

Ожидается, что в четверг пройдет трехсторонняя встреча с участием глав МИД России, Индии и Китая, которая состоится на фоне сохраняющейся напряженности в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. О возможности такой встречи сообщил накануне МИД КНР.

Обострение ситуации в Ладакхе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Наиболее крупным столкновением стала драка военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.

Последний инцидент произошел в начале этой недели, когда минобороны Индии заявило, что солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх. При этом минобороны и МИД Китая заявили, что это именно индийские солдаты сделали предупредительные выстрелы, а китайские военные были вынуждены предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации.