Правительство предоставило льготы компании, занимающейся производством медицинских масок

Правительство ООО “БААМ ВЕНТЧР капитал”, занимающемуся производством медицинских масок, предоставило налоговые льготы. Как передает «Арменпресс», согласно проекту, в рамках инвестиционной программы, осуществляемой вышеуказанной компанией, срок уплаты налога на добавленную стоимость, рассчитываемую таможенными и налоговыми органами на товары, импортируемые с 5 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно, со дня декларирования импорта был отложен на 3 года.

Компания, занимающаяся производством высококачественных медицинских масок, в течение месяца планирует произвести 2 - 3 млн масок. Продукция будет реализована как на территории Республики Армения, так и за ее пределами.

Уже осуществлены капитальные инвестиции в размере 132 млн драмов. В рамках программы планируется осуществить инвестиции в размере 242 млн драмов на приобретение представленного в списке сырья. Объем продукции, предусмотренной программой на 7,2 млрд драмов в год, из которых продукция на 2,4 млрд драмов будет реализована на территории Армении, продукция на 2,4 млрд драмов - на территории других стран-членов ЕАЭС, продукция на 2,4 млрд драмов - на территории третьих стран.

В результате реализации инвестиционной программы в компании в течение трех лет будет создано 35 новых рабочих мест со средней зарплатой 120 000 драмов.

Компания планирует импортировать товары на сумму 242 530 712 драмов.