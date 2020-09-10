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Правительство предоставило льготы компании, занимающейся производством медицинских масок

Правительство предоставило льготы компании, занимающейся производством медицинских масок

Правительство ООО “БААМ ВЕНТЧР капитал”, занимающемуся производством медицинских масок, предоставило налоговые льготы. Как передает «Арменпресс», согласно проекту, в рамках инвестиционной программы, осуществляемой вышеуказанной компанией, срок уплаты налога на добавленную стоимость, рассчитываемую таможенными и налоговыми органами на товары, импортируемые с 5 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно, со дня декларирования импорта был отложен на 3 года.

Компания, занимающаяся производством высококачественных медицинских масок, в течение месяца планирует произвести 2 - 3 млн масок. Продукция будет реализована как на территории Республики Армения, так и за ее пределами.

Уже осуществлены капитальные инвестиции в размере 132 млн драмов. В рамках программы планируется осуществить инвестиции в размере 242 млн драмов на приобретение представленного в списке сырья. Объем продукции, предусмотренной программой на 7,2 млрд драмов в год, из которых продукция на 2,4 млрд драмов будет реализована на территории Армении, продукция на 2,4 млрд драмов - на территории других стран-членов ЕАЭС, продукция на 2,4 млрд драмов - на территории третьих стран.

В результате реализации инвестиционной программы в компании в течение трех лет будет создано 35 новых рабочих мест со средней зарплатой 120 000 драмов.

Компания планирует импортировать товары на сумму 242 530 712 драмов.


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