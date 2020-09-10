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Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 900 079 человек, вылечились 18 606 083 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.


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