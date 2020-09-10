Помпео обсудил с коллегами по АСЕАН ситуацию вокруг КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду в ходе видеоконференции обсудил с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ситуацию вокруг КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь обсудил насущные международные и региональные вопросы, в том числе <...> [необходимость того, чтобы] КНДР прекратила свои провокации и вернулась за стол переговоров", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости "прекращения Китаем своей агрессивной и дестабилизирующей политики", в том числе в Южно-Китайском море и Гонконге. "Госсекретарь США и главы МИД стран АСЕАН разделили общую позицию, согласно которой все споры в Южно-Китайском море должны решаться мирно и в соответствии с международным правом", - отмечается в пресс-релизе.

Стороны также обсудили сотрудничество между США и странами АСЕАН в области безопасности, экономики, культуры и борьбу с пандемией.