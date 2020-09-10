Пожарные-спасатели потушили пожары на разных участках, в целом, на 10,28 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 9 сентября поступило 19 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более, вспыхнувших на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване, в административном районе Ачапняк - 500 кв/м, Арабкир - 600 кв/м, Эребуни - 1 га, Нор Норк - 5 000 кв/м, 3 000 кв/м, Шенгавит - 6 000 кв/м, 2 000 кв/м, 1 000 кв/м;

В городе Аштарак Арагацотнской области -2 500 кв/м, на участке вдоль автодороги Аштарак-Парпи -2 500 кв/м;

В селе Мргаван Араратской области - 4 000 кв/м, в селе Беркануш - 600 кв/м;

В городе Ванадзор Лорийской области - 2 000 кв/м;

В городе Егвард Котайкской области - 2 га, в городе Чаренцаван - 2 000 кв/м, в городе Абовян - 700 кв/м, в селе Нор Гехи - 400 кв/м;

В селе Гусанагюх Ширакской области - 2 га;

В селе Арцваберд Тавушской области - 2 га.

Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на вышеуказанных территориях, в общей сложности на 10.28 га.