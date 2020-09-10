Генсек ООН подчеркнул необходимость мирного урегулирования в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость достижения мирного урегулирования в Афганистане, осудив покушение на вице-президента этой страны Амруллу Салеха. С таким заявлением выступил в среду официальный представитель административного главы международного сообщества Стефан Дюжаррик, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Генеральный секретарь решительно осуждает совершенное сегодня в Кабуле нападение на официальный кортеж первого вице-президента Амруллы Салеха, в результате которого погибли и пострадали десятки мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте всемирной организации.

Отмечается, что Гутерриш вновь подтверждает приверженность ООН "поддержке народа и правительства Афганистана в этом важном начинании" - урегулировании ситуации дипломатическим путем.

Взрыв прогремел в среду на пути следования кортежа вице-президента в центре Кабула. По словам Салеха, сам он серьезно не пострадал, получив небольшие ожоги лица и травму руки. Как сообщило местное телевидение со ссылкой на представителей служб безопасности, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 15 были ранены. От ударной волны серьезно пострадали ближайшие здания.