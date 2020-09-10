Цены на цветные металлы - 09-09-20

ЛОНДОН, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.14% и составила 1783.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.53% и составила 6736.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.71% и составила 1952.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.64% и составила 15132.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.22% и составила 18230.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.27% и составила 2453.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 18188.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.