 В Армении будет город-побратим испанскому Йорет дель Мар

Испанский город Йорет дель Мар (Льорет-де-Мар) укрепляет отношения с Арменией. Во время рабочего визита в Йорет дель Мар глава дипломатической миссии Армении Владимир Кармиршалян с мэром города Джаума Дулсат Родригесом обсудили вопросы укрепления межобщинных связей. Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Испании, в ходе встречи, состоявшейся 7 сентября в мэрии Йорет дель Мара, посол Республики Армения и мэр Джаума Дулсат Родригес обсудили возможности побратимства Йорет дель Мара с одним из городов Армении, отметили значимость деятельности местной армянской общины в деле укрепления двусторонних связей. После встречи посол Кармиршалян и мэр Йорет дель Мара вместе с представителями армянской общины посетили место, где в 2019 году была установлена мемориальная доска, посвященная памяти жертв Геноцида армян. В рамках визита Владимир Кармиршалян также дал интервью местной телерадиокомпании Nova Radio LLoret, в котором рассказал об армяно-испанских двусторонних отношениях и местной армянской общине.