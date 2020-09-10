Газета “Айастани Анрапетутюн”: По следам археологических открытий в Армении

В разговоре с директором Института археологии и этнографии Павлом Аветисяном “Айастани Анрапетутюн” попыталась выяснить, какие новые археологические открытия, сделанные за последнее время, добавили нам сведений о древнем мире. В то же время, какое практическое значение могут иметь эти новые открытия в Армении для нашей страны, в частности, могут ли привлечь внимание туристов.

“В научном плане основная задача археологических раскопок - пополнение источниковедческой базы нашей истории и культуры. То есть раскопав что-то необычное или даже не найдя ничего, во всех случаях, это возможность переформатировать какой-то эпизод прошлого. А панораму прошлого мы составляем с помощью эпизодов. Так что не бывает раскопок, которые не решали бы каких-то задач. Но бывают результаты, которые вызывают более широкий отклик, общественное и научное внимание к ним оказывается в большей степени. Два-три года назад в Нор Гехи мы получили новые данные, связанные со временем каменного века, которые способны изменить или обогатить историю Евразию новыми данными вместо прежних представлений человечества о заселении територий человеком. По дороге в Лусарат, в Разданском ущелье, на краю ущелья есть потоки закаменевшей базальтовой лавы. Когда трактор разрыл их, появился слой вулканического пепла. В пепле были найдены древние орудия. Мы начали исследования с нашими американскими коллегами. Во-первых, была сделана хронология. Выяснилось, что мы имеем дело с фактами в возрасте 325 - 335 000 лет”, - рассказал Павел Аветисян”.

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