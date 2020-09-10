Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция ни перед чем не остановится

“В основе агрессивного отношения Турции к западу лежат разные причины. Во-первых, Турция -одна из тех стран, которые считают, что продолжение политики расширения влияния предопределено славным имперским прошлым. Речь об Османской империи (1299 - 1922), которая рухнула после Первой мировой войны. Власти Турции, используя жесткую позицию, обусловленную историей, спекулируют национализмом и враждебностью к западным державам, которые, по ее мнению, ведут себя агрессивно и унижают другие страны.

Другой причиной отстранения Турции от Запада является религия. Эрдоган отказывается от наследия взаимодействия основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка с ценностями западного общества и создает мусульманское богословское государство. По словам президента Турции, мечети играют важную роль в процессе разработки идеологии, в централизации и контроле центральной власти.

Сложные отношения с Евросоюзом явно показывают постепенный разрыв с Западом. В то же время следует отметить, что современная Турция вначале пыталась укрепить отношения с Европейским экономическим сообществом. В 1963 году она подписала соглашение об ассоциации, в 1995 году вступила в Таможенный союз, а с 1999 года официально является кандидатом на вступление в ЕС. Важно подчеркнуть, что Эрдоган, придя к власти в качестве премьер-министра, активно поддерживал подобную политику”.

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