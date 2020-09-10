Газета “Айастани Анрапетутюн”: Многоотраслевое развитие - гарантия безопасности энергосистемы

“Правительство представило стратегическую программу развития энергетики до 2040 года. В настоящее время она находится на стадии доработки (вновь будет обсуждена в период с конца августа до 7 сентября). Такая программа представлялась и ранее. К ее определенным приоритетам и направлениям развития “Айастани Анрапетутюн” уже обращалась. У нас был документ о долгосрочном развитии энергетической системы до 2036 года, который был принят еще в 2015 году. Однако, учитывая проделанные в энергетической системе работы и зафиксированные развития, в том числе в сфере возобновляемой энергетики, возникла необходимость пересмотреть видение развития сферы и разработать новую стратегическую программу и график ее реализации.

Итак, какой должна стать энергетическая система Армении до 2040 года?

Речь, например, о том, чтобы стать крупным узлом, связывающим энергосистемы соседних стран и общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза. Планируется обеспечение максимального возможного роста доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе. В 2030 году доля солнечной энергии будет не менее 15 процентов. Также о диверсификации приоритетных топливно-энергетических ресурсов, в частности, путей и форм поставок природного газа в Армению, с гарантией, по меньшей мере, двух технологических поступлений газа в страну…

И о каком же порядке инвестиций идет речь?”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.