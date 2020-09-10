Газета “Айастани Анрапетутюн”: Изменилось запрещающее решение
“Уже можно ввозить лекарства путем международных почтовых перевозок или через перевозчика без разрешающего документа уполномоченного органа.
В соответствии с этим, физические лица в течение данного календарного года путем международных почтовых перевозок или через перевозчика могут ввозить до 5 наименований зарегистрированных или незарегистрированных лекарств, каждого - по 3 потребительских пакета.
Это, конечно, хорошая новость для всех, кто в нашей стране получает лекарства, которые не продаются у нас, от родных, проживающих за рубежом. Но не будем забывать, что не исключены и возможные злоупотребления. Какие шаги собирается предпринять КГД?”.
Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.
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