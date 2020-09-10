Газета “Айастани Анрапетутюн”: Новые технологии уверенно входят в сферу сельского хозяйства

“Выращивание фруктов, винограда и ягод в сельскохозяйственном секторе Армении является приоритетом, что обусловлено благоприятными географическими и климатическими условиями. Сегодня основные зоны садоводства расположены в Араратской долине и в близлежащих районах. В 10 областях Армении около 60 000 хозяйствующих субъектов занимаются выращиванием фруктов, винограда и ягод. Большинство хозяйствующих субъектов - 91.4% осуществляют свою деятельность на сравнительно малых участках - до 1 гектара. По этой причине эффективность работы довольно низкая, что приводит к повышению себестоимости продукции. Для системного решения этой проблемы Министерство экономики разработало программу развития садоводства на 2020 - 2023 годы. Основное внимание в проекте уделяется внедрению и развитию интенсивного садоводства”.

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