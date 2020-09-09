Глава МИД Польши назвал абсурдными слова Лукашенко об управлении протестами из- под Варшавы

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об управлении протестами в стране из центра под Варшавой являются абсурдом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, так считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Ранее Лукашенко заявил, что протестами в Белоруссии управляют из-за границы, в том числе из специального центра, расположенного под Варшавой через Telegram-каналы.

"Это абсурдные инсинуации", - сказал Рау на брифинге в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

"Такая обидная для белорусского общества аргументация не заслуживает доверия ни в Белоруссии, ни в Польше", - сказал министр.

"В этом нет ничего нового. Сложно даже посвящать этому много внимания", - заключил глава МИД.