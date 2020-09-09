Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект.

"В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.