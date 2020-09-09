Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

Бывший председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской партии — Европейской народной партии — Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в этот самый мирный момент в году", — написал он в Twitter.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.