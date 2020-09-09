Тихановская выступила за хорошие отношения Белоруссии с Россией

Белоруссия должна иметь хорошие отношения с Россией. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе Международного экономического форума в польском Карпаче.

"Россия играет очень важную роль в жизни Белоруссии, так как нас объединяют торговые отношения. Мы не можем отвернуться от России. Это всегда будет наш сосед и мы должны иметь с ними хорошие отношения", - заявила Тихановская.

"Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми соседями. Мы просим все страны, чтобы в данный момент позволили нам самостоятельно заняться нашими проблемами", - добавила она.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.