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Ереванские фонтаны заработают после окончания режима ЧП 

Ереванские фонтаны заработают после окончания режима ЧП 

В связи с окончанием режима ЧП 11 сентября, после 17:00 часов, вновь откроются 8 бассейнов и 22 фонтана столицы. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян на своей странице в Facebook.


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