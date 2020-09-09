Работы по открытию генерального консульства Армении в Эрбиле продолжаются

Работы по открытию генерального консульства Республики Армения в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, продолжаются. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Ведутся работы по открытию генерального консульства Армении в Эрбиле. Решение об открытии консульства было принято еще в 2017 году», - сказала Нагдалян.

Генеральное консульство в Эрбиле откроется в ближайшие дни. Как сообщает информационное агентство SHAFAQ, во время встречи с послом Армении в Ираке Грачья Поладяном губернатор Эрбиля Фирсат Софи подчеркнул важность развития исторических и дружественных отношений между Ереваном и Эрбилем в сфере торговли, промышленности и туризма.