Американская киноакадемия представила список критериев инклюзивности, которым с 2024 года должны будут соответствовать картины, чтобы рассматриваться на премию "Оскар" в номинации "лучший фильм", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "лучший фильм", начиная с 96-й премии "Оскар", - сообщила Академия.

Начиная с 2024 года, фильмам нужно будет соответствовать по меньшей мере двум из четырех новых стандартов. Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности.

Так, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий - не менее 30% второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма могут также посвятить им главную сюжетную линию.

Другие критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей данных групп, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Создателям картин также предлагается оплатить определенное количество стажировок или обучение женщинам, членам ЛГБТ и расовым или этническим меньшинствам для рассмотрения на номинацию "лучший фильм".