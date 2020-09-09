Под председательством Тиграна Авиняна состоялось посвященное району Конд обсуждение

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 9 сентября состоялось первое заседание рабочей группы по координации работ по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры в ереванском районе Конд. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, в своей речи вице-премьер сказал:

“Формирование этой межведомственной рабочей группы примечательно особенно тем, что мы на государственном уровне обсудим проблемы градостроительства района Конд, будет проведено комплексное исследование в историко-архитектурном, экономическом, сейсмическом и других направлениях. Отмечу, что будет разработана четкая концепция развития района Конд, цель которой - сохранение исторической и городской атмосферы и духа одного из старейших районов нашей столицы.

В результате у нас будет “оживший” район в сердце Еревана. В то же время мы ожидаем активизации локальной экономики и туризма, улучшения качества архитектуры, инфраструктур и услуг, а также создания рабочих мест.

Основной темой сегодняшнего обсуждения станет конкурс на новый эскизный проект Конда. Проект был представлен на обсуждение заинтересованных сторон, в том числе профессионального сообщества и ряда отдельных архитекторов. На основании предложений и замечаний последних были внесены соответствующие изменения, проект доработан.

Сообщу также, что после обсуждения проекта конкурса и окончательного утверждения рабочей группой будет объявлен открытый международный тендер на разработку целостной и единой концепции развития района Конд”.

В ходе заседания были обсуждены связанные с проектом различные вопросы и намечены дальнейшие шаги.

По поручению вице-премьера проект конкурса до окончательного утверждения будет размещен на платформе e-draft.am для общественного обсуждения.