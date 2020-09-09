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Я надеюсь, что это начало наших новых побед: Ваган Бичахчян

Я надеюсь, что это начало наших новых побед: Ваган Бичахчян

Ваган Бичахчян, дебютировавший в национальной сборной Армении в матче второго тура Лиги наций против Эстонии, победу над эстонцами считает достойной.

“Нам на поле удалось выполнить задачу тренера. Это была отличная командная работа. Мы заслужили победу. Я доволен своей дебютной игрой. И важно, что в моем дебютном матче мы Надеюсь, что это начало наших новых побед”, - передает Арменпресс слова Бичахчяна, ссылаясь на ФФА.

В рамках второго тура Лиги наций сборная Армении в Ереване одержала победу над сборной Эстонии со счетом 2:0. В третьем туре сборная Армении в Ереване сыграет со сборной Грузии. Эта игра состоится 11 октября.

Подготовила Варвара Айрапетян


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