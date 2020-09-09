Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает восстановление мирового нефтегазового сектора до июня 2021 года и на основе этого улучшило прогноз по сектору с "негативного" на "стабильный". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в материалах агентства.

По мнению аналитиков, восстановление сектора ожидается до июня 2021 года, но средние цены и спрос останутся ниже докризисного уровня. Так, после восстановления от минимумов второго квартала средние цены на нефть в 2021 году останутся на уровне от $40 до $45 за баррель, что ниже показателей, отмечавшихся до пандемии, считает Moody's.

Хотя сектор переработки выиграет от роста спроса на нефтепродукты после замедления во втором квартале, спрос будет оставаться слабее, чем в 2019 году, отмечается в материалах.

При этом, по оценке экспертов, в ближайшие 12 месяцев отрасль вряд ли вернется к генерированию положительного свободного денежного потока, а сохранение цены нефти на уровне $40-45 за баррель приведет к тому, что капитальные затраты компаний в 2021 году продолжат сокращаться после значительного уменьшения в 2020 году.