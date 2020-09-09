В Великобритании прокомментировали паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca

Приостановка клинических испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca необязательно означает шаг назад в разработке препарата, заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Очевидно, что это сложная ситуация для этой конкретной вакцины. Но на самом деле это не первый раз, когда подобное происходит с оксфордской вакциной. Это стандартный процесс в ходе клинических испытаний, когда обнаруживается то, что нужно проанализировать", - сказал министр в интервью телеканалу Sky News.

Отвечая на вопрос, означает ли приостановка испытаний шаг назад в разработке вакцины, министр сказал: "Необязательно. Это зависит от того, что они обнаружат, когда проведут исследование". Министр добавил, что в прошлый раз, летом, когда испытания были поставлены на паузу, все "разрешилось без проблем".

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока не известно.

В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в Японии.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.