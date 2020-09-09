В храме Гарни “оживет” армяно-грузинская история

Что может связывать грузинского царя Радамиста, армянского царя Трдата, храм Гарни и оперу немецкого композитора Генделя? Прежде всего история, исторические факты, записанные итальянским историком Тацитом в его знаменитых “Анналах” XII века, которые были использованы для написания либретто к опере “Радамист” Генделя.

Сюжет оперы лишь в общих чертах основан на эпизодах, описанных Тацитом, а место и время действия - Армения, храм Гарни, 53г. н.э. Именно здесь, согласно сюжету, разыгрываются нешуточные королевские страсти королевского же масштаба. Главный герой - иберийский принц Радамист (женатый на красавице Зенобии, дочери армянского царя Митридата). Его жену полюбил царь Армении Трдат, который решил во что бы то ни стало завладеть Зенобией, извести ее семью и захватить земли царя Фракии Фарасмана (отца Радамиста). И это при том, что у Трдата есть преданная супруга Полиссена, в которую, в свою очередь, безнадежно влюблен понтийский принц Тигран. Последний лишь создает видимость союза с Трдатом, на деле же помогает примириться всем супружеским парам, рискуя жизнью и жертвуя своей любовью к Полиссене. Кажется, что ничего хорошего из этих любовных многоугольников не выйдет, но, к счастью (согласно либретто) все заканчивается хэппи-эндом. Ну, а теперь эту запутанную историю в наши дни попытаются оживить армянские, грузинские и российские деятели: опера Генделя “Радамист”, которой в этом году исполнилось 300 лет, в 2021 году будет поставлена в Армении, а живой декорацией для нее станет наш великолепный языческий храм Гарни. В качестве исполнителей выступят армянский певец Барсег Туманян, солистка Большого театра Москвы Анна Аглатова (имеющая армянские корни), оперная певица Юлия Лежнева и другие артисты.

В минувший понедельник на территории храма состоялась презентация старта подготовительных работ по постановке оперы. На мероприятие, несмотря на трудности, связанные с пандемией, приехали инициаторы и реализаторы проекта: главный дирижер постановки, всемирно известный Джордж Пахлеванян, режиссер-постановщик спектакля Роберт Стуруа, Заслуженный деятель культуры РФ Сурен Шаумян, дирижер Камерного оркестра Грузии (“Грузинская Симфониетта”) Георгий Керелашвили, президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

Как сообщил продюсер проекта, директор Государственной филармонии Армении Гагик Манасян, свою идею поставить оперу Генделя “Радамист” силами армянских, грузинских и русских артистов он представил президенту ассоциации IPChain Андрею Кричевскому и президенту Федерации интеллектуальной собственности Сергею Матвееву по вполне понятной причине: помимо проектов по развитию сферы интеллектуальной собственности, эти организации поощряют сотрудничество, творческие связи и реализацию совместных проектов деятелей культуры и искусства разных наций.

“Мы хотим, чтобы эта опера стала большим, важным культурным событием”, - сказал Гагик Манасян, подчеркнув, что все гости, приехавшие в условиях пандемии на это мероприятие - настоящие герои, которые должны помочь осуществить этот очень сложный, но значимый проект.

“Сам по себе проект просто великолепный: по значимости, по самой идее. Я думаю, что есть все предпосылки для его осуществления, поскольку задействованы очень огромные силы - Пахлеванян, Стуруа, а также Кричевский и Матвеев: люди, которые принимали участие в реализации творческих проектов. Для меня очень большая честь, меня просто гордость берет за то, что я, как ваш соплеменник, причастен к этому проекту”, - отметил Сурен Шаумян, на которого возложена координация в России работ, связанных с оперой.

“Хочу поблагодарить всех тех, кто организовал этот потрясающий план - поставить оперу Генделя там, где происходят события и где заняты два древнейших народа - армяне и грузины. А поскольку я по натуре авантюрист, меня очень обрадовало то, что все это происходит в не очень спокойное время, когда весь мир болен. Эта болезнь, которая взялась неизвестно откуда, не помешала нам собраться”, - так остроумно представил свое видение проекта Роберт Стуруа, высказавший надежду, что к премьере “болезнь закончится, а если нет, мы все равно отыграем эту оперу”.

Не случаен и выбор Камерного оркестра Грузии: он исполняет музыку эпохи “барокко”, требующую специфических инструментов. В Армении такого оркестра нет, нет даже исполнителей на барочных инструментах, а потому на помощь пришли грузинские музыканты, которыми будет дирижировать Джордж Пахлеванян. Последний заметил, что ему не впервой дирижировать барочным оркестром и оперными постановками, но ему приятно принимать участие в этом проекте, поскольку он объединяет три народа.

- Мировая музыка объединяет наши культуры, традиции и разные народы. Вот этот “материал” для меня самый важный, помимо музыки, конечно же. И поэтому я очень рад сегодня встрече и кооперации с моими коллегами из других стран. Весь мир играет эту оперу - в Лондоне, Америке, США и т.д., но ни у кого нет оригинального, настоящего храма Гарни. Я уже говорил со своими агентами в Лондоне и Нью-Йорке, и они просто восхищены этим проектом. Уверен, что многие люди из разных концов мира захотят больше узнать об этом проекте и быть с ним рядом, когда придет время.