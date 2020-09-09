Министр обороны Армении принял посла Польши

Министр обороны Армении Давид Тоноян 9 сентября принял чрезвычайного и полномочного посла Польши в Армении Павла Чеплака и военного атташе полковника Войчеха Вишневского. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Министр обороны поздравил полковника Вишневского с началом миссии в Армении и пожелал ему плодотворной работы.

Подчеркнув значение армяно-польского сотрудничества в сфере обороны, Давид Тоноян с удовлетворением констатировал, что, несмотря на обусловленные пандемией ограничения, с начала сентября усилиями сторон стало возможным возобновление мероприятий, предусмотренных по плану двустороннего военного сотрудничества на 2020 год. Посол Чеплак, в свою очередь, заявил о готовности польской стороны к развитию сотрудничества. Стороны договорились о восстановлении динамики сотрудничества.

В ходе встречи министр обороны представил также вопросы проблем безопасности в регионе.