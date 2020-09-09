Отходы древесины будут предоставляться жителям: Разъяснение Министерства окружающей среды

Министерство окружающей среды Республики Армения представило, как жителям общин будут предоставляться отходы древесины. Арменпресс представляет сообщение Министерства окружающей среды Армении.

“Совместным приказом министров сельского хозяйства, территориального управления и охраны природы Республики Армения за 2011 год был утвержден список населенных пунктов, находящихся непосредственно по соседству с лесами, получающих право на приобретение отходов древесины в непроизводственных целях.

Семьям, проживающим в населенных пунктах, включенных в список, установленный постановлением правительства Республики Армения № 1535-н от 2011 года, предоставляется льгота для заготовки дров собственными средствами и бесплатное приобретение от территориальных организаций, ведущих лесное хозяйство, до 8 куб. м. отходов древесины.

Отходы древесины бесплатно предоставляются жителям всех населенных пунктов, установленных настоящим приказом, если на близлежащих лесных разработках имеется достаточное количество древесины.

В 2018 году из филиалов “Лесное хозяйство” ГНКО “Армлес” жителям лесных общин было выделено около 102 000 складированных кубометров дров, в 2019 году - около 87 000 кубометров, а по состоянию на 1 сентября 2020 года - около 23 000 кубометров.

Заготовка дров осуществляется филиалами “Лесное хозяйство” ГНКО “Армлес”.

Добавим, что предоставление древесины осуществляется в течение всего года в зависимости от наличия отходов.

Напомним, что вывоз отходов из филиалов “Лесное хозяйство” осуществляется лицом, которому была предоставлена льгота на использование отходов”.