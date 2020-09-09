Фонд “Айастан” выделил около 70 000 долларов для оказания содействия армянам Сирии

Исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан” Айкак Аршамян перечислил посольству Армении в Дамаске около 70 000 долларов США, которые с целью смягчения тяжелой социально-экономической ситуации будут переданы нашим соотечественникам в Сирии. Об этом Арменпресс сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.

“Средства будут распределены в следующем порядке: 30 000 долларов - 502 учителям армянских образовательных учреждений в Сирии, а также 42 обслуживающим сотрудникам.

40 000 долларов будут выделены для оказания помощи нашим соотечественникам, получающим стационарное лечение в Сирии от COVID-19. Добавим, что собранные средства были выделены из фонда по сбору средств “Covid-19 Армения: вместе преодолеем эпидемию”.

В соответствии своей миссии сохранения армянства, Всеармянский фонд “Айастан” всегда рядом со всеми нашими соотечественниками”, - говорится в сообщении фонда.