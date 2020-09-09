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Фонд “Айастан” выделил около 70 000 долларов для оказания содействия армянам Сирии

Фонд “Айастан” выделил около 70 000 долларов для оказания содействия армянам Сирии

Исполнительный директор Всеармянского фонда “Айастан” Айкак Аршамян перечислил посольству Армении в Дамаске около 70 000 долларов США, которые с целью смягчения тяжелой социально-экономической ситуации будут переданы нашим соотечественникам в Сирии. Об этом Арменпресс сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.

“Средства будут распределены в следующем порядке: 30 000 долларов - 502 учителям армянских образовательных учреждений в Сирии, а также 42 обслуживающим сотрудникам.

 40 000 долларов будут выделены для оказания помощи нашим соотечественникам, получающим стационарное лечение в Сирии от COVID-19. Добавим, что собранные средства были выделены из фонда по сбору средств “Covid-19 Армения: вместе преодолеем эпидемию”.

В соответствии своей миссии сохранения армянства, Всеармянский фонд “Айастан” всегда рядом со всеми нашими соотечественниками”, - говорится в сообщении фонда.


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