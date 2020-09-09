Армения и Арцах согласовывают программы, реализуемые в сельском хозяйстве

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян 9 сентября принял делегацию во главе с министром сельского хозяйства Республики Арцах Ашотом Бахшияном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Повестка встречи включала широкий круг программ, осуществляемых в сфере сельского хозяйства двух армянских государств.

Приветствуя гостей, министр экономики Армении Тигран Хачатрян отметил, что одной из важных целей встречи является обсуждение программ, осуществляемых в сфере сельского хозяйства. Необходимо до конца года представить те предметные соглашения, которые должны быть в основе дальнейших согласованных действий. В то же время министр с удовлетворением отметил, что по ряду пунктов взаимные договоренности уже достигнуты.

Обе стороны подчеркнули важность продовольственной безопасности и продовольственного обеспечения, достигнутых совместными усилиями, взаимодействием и применением имеющегося с обеих сторон инструментария государственной помощи. В контексте обеспечения продовольственной безопасности было уточнено, что проблему нужно рассматривать в одной общей схеме и для повышения продовольственной безопасности сопоставлять возможности двух государств. Тигран Хачатрян по этому поводу отметил:

“Все наши действия, в конце концов, преследуют цель решить две важные задачи - обеспечить народ Арцаха и Армении достаточным количеством продуктов местного производства, которые в то же время будут и качественными. И я думаю, что те методы, которые разработаны нами и предложены для применения в качестве программы, служат именно этой цели”.

Министр также отметил важность роли инфраструктур, отметив: “Инфраструктуры должны быть готовы и доступны крестьянским, фермерским хозяйствам, с другой стороны, и население должно быть готово использовать эти инфраструктуры для обеспечения необходимых ему услуг”.

В своей речи Ашот Бахшиян отметил, что между министерствами сельского хозяйства и экономики Республики Арцах сформировались очень теплые отношения, которые могут стать серьезным стимулом для совместных успехов на практике.

Затем министр сельского хозяйства НКР кратко представил программы и предстоящие инициативы, осуществляемые в аграрной сфере Арцаха. В частности, в Арцахе уже стартовала совместная программа засева пшеницы, с учетом сельскохозяйственных ресурсов Арцаха и особенностей обработки пшеницы. В рамках программы “Интенсивное садоводство” были предоставлены все сметы и документы, арцахская сторона привела подобную программу к проектному виду. В сфере внедрения тепличных хозяйств изучена действующая в Армении программа государственного содействия. Программа, намеченная в Арцахе, также приведена в проектный вид.

На основе предоставленной информации программа строительства умных ферм также приведена к проектному виду. Минсельхоз республики Арцах повторит также и программу нумерации крупного рогатого скота.

В центре внимания Министерства сельского хозяйства Республики Арцах находятся также и скотобойни. В ходе встречи коллегам из Республики Арцах были представлены разъяснения по поводу картографии скотобоен, механизмов государственного содействия строительству новых скотобоен. В сфере ветеринарии были обсуждены вопросы предотвращения трансграничных заболеваний в двух государствах. С целью стимулирования строительства скотобоен разработана соответствующая программа содействия.

Были обсуждены также вопросы, касающиеся привлечения в сельскохозяйственную сферу новых инвестиций, развития инструментария государственного содействия, реализации более эффективной политики в сферах переработки.

Арцахскую делегацию принял также и вице-премьер Армении Тигран Авинян. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся повестки сельского хозяйства. Министр экономики Армении Тигран Хачатрян представил ход и дальнейшие действия по договоренностям, достигнутым с арцахскими коллегами.