В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов

Крупнейший лагерь мигрантов и беженцев Мориа на острове Лесбос полностью сгорел, причиной мог стать поджог, пожарным мешали тушить огонь. Как передает Арменпресс, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

В Мориа расположен крупнейший в Греции лагерь мигрантов – здесь находятся 12,8 тысячи человек. Пожар произошёл вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере. В лагере уже неделю действует карантин.

"Лагерь Мориа сгорел и продолжает гореть почти полностью, в то время как большое количество беженцев и мигрантов укрылось в окрестных поместьях и горах. Многие отправились в город. Большой отряд полиции оцепил этот район", - сообщает телеканал.

"Пожары начались и внутри центра приема и идентификации беженцев и мигрантов, в результате власти приступили к эвакуации лагеря. По сообщениям, пожар вспыхнул после сообщений о том, что 35 человек оказались положительными на коронавирус и что они должны быть изолированы вместе с членами их семей и теми, кто был идентифицирован как их контакты", - передаёт ERT.

Как сообщил ERT руководитель пожарной службы, одновременных очагов пожара, по свидетельским показаниям, было десять. Пожарная служба сообщила о противодействии, с которым она столкнулась во время тушения пожара.

По словам губернатора Северного Эгейского моря Костаса Мутзуриса, некоторые люди пытались выбраться из лагеря поздно ночью и уйти в сторону гор, полагая, что таким образом они смогут избежать опасности коронавируса. Начались беспорядки. По словам губернатора, речь идёт о спонтанной реакции людей.

Мутзурис сказал, что сам он находится на карантине, поскольку контактировал с заболевшим.