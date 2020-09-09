“Освещение классической музыки в СМИ”: Национальный камерный центр проведет интересный семинар

С целью развития навыков журналистов, освещающих сферу классической музыки, Национальный центр камерной музыки проведет онлайн-семинар на тему “Освещение классики в СМИ”.

Как передает Арменпресс, семинар, организуемый в сотрудничестве с Центром саморазвития и развлечений “Лофт”, состоится 10 сентября в 19:30. Он будет транслироваться на официальных страницах НЦКМ и Центра “Лофт” в Facebook.

Семинар проведет PR-специалист и журналистка, освещающая сферу культуры Роза Григорян, которая имеет более чем 10-летний опыт в области культурной журналистики и 6-летний опыт в сфере PR культуры. Специальный гость - художественный руководитель Центра саморазвития “Лофт”, музыкант Алекс Мирзоян, автор многочисленных успешных проектов и имеющий большой опыт сотрудничества со СМИ.

По словам Розы Григорян, в ходе семинара будет обсужден вопрос освещения концертов классической музыки, на что обращать внимание, как писать критики на классические концерты, а также будет представлен зарубежный опыт освещения классической музыки. “Семинар предусмотрен для журналистов, освещающих сферу культуры, PR-специалистов, любителей классической музыки и других заинтересованных лиц”, - отмечает она.

Алекс Мирзоян подчеркивает, что в ходе семинара участники ознакомятся с инструментами, при помощи которых более эффективно освещать классическое искусство в медиа.

“Условно разделив занятие, мы поговорим о нескольких важных темах, например, о сотрудничестве творческого руководителя проекта классического искусства (или структуры) и специалиста по общественным связям, о формах и работах представления проектов искусства в СМИ, о привлечении медиа-партнеров к проектам классического жанра и т.д.”, - отмечает Алекс Мирзоян.

У участников будет возможность задавать свои вопросы тем, кто ведет курс как до, так и во время занятий.