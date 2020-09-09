Развязывается клубок апрельской войны: доклад следственной комиссии будет представлен спикеру НС

Следственная комиссия Национального собрания по изучению обстоятельств четырехдневной апрельской войны в сентябре свой итоговый доклад представит председателю парламента.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 9 сентября сказал председатель комиссии Андраник Кочарян.

“В течение этого месяца доклад обязательно полностью будет представлен председателю НС, чтобы его дальнейшая судьба была бы решена согласно регламенту. Доклад будет иметь сверх секретные, строго секретные, закрытые, открытые части. Они будут представлены общественности, депутатам НС ответственным лицам органов безопасности в предусмотренном формате”, - сказал Кочарян.

Председатель комиссии, однако, отметил, что он сделает все, чтобы родные погибших в ходе четырехдневной войны смогли бы ознакомиться со всеми подробностями доклада.

31 мая 2016 года в Национальном Собрании Армении была учреждена комиссия по расследованию обстоятельств Апрельской четырехдневной войны 2016 года. На закрытые заседания было приглашено много действующих и бывших чиновников, военных деятелей, которые так или иначе были связаны с обстоятельствами Апрельской войны.

Норайр Шогикян