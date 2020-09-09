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Заруи Батоян с 14 по 18 сентября будет в отпуске

Заруи Батоян с 14 по 18 сентября будет в отпуске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о предоставлении отпуска министру труда и социальных вопросов Заруи Батоян. Об этом сообщает Арменпресс с ссылкой на сайт e-gov.am

“Руководствуясь ч. 16 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, ч. 13 ст. 10 Закона Республики Армения “О регулировании управленческих правоотношений” и ч. 1 ст. 18 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”:

  1. Министру труда и социальных вопросов Республики Армения Заруи Батоян предоставить часть ежегодного минимального отпуска 2020 - 2021 годов, с 14 по 18 сентября 2020 года включительно.
  2. 2. В период пребывания Заруи Батоян в отпуске министра труда и социальных вопросов Армении заменит первый заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Рубен Саркисян”, - говорится в решении премьер-министра.

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