Ким Кардашьян объявила, что реалити-шоу с ее семьей закрывается

Телезвезда Ким Кардашьян шокировала поклонников, объявив в твиттере, что культовое реалити-шоу "Семейство Кардашян" закрывается после 14 лет в эфире. Окончательно это произойдет в начале следующего года, когда выйдет финальный сезон, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Через 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и несколько дополнительных шоу мы всей семьей решили закончить это особенное путешествие, — говорится в совместном заявлении. — Мы бесконечно благодарны всем, кто следил за нами все эти годы, как в хорошие, так и в трудные времена".

Реалити-шоу помогло Ким и ее родным, в том числе сестрам Кортни, Хлои, Кайли и Кендалл, получить всемирную известность и построить успешную карьеру в мире моды и красоты. И хотя серьезных причин для завершения "Семейства Кардашьян" не было, в Daily Mail уточняют, что организаторы программы уважают решение телезвезд.

На протяжении всех этих лет в шоу рассказывалось о ключевых событиях в личной и профессиональной жизни знаменитой калифорнийской семьи.