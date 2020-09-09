В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19

Прививки от гриппа и коронавирусной инфекции следует делать с промежутком в три недели. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надо пока что разводить... Через три недели после одной прививки можно делать вторую",- рассказал Гинцбург.

Он пояснил, что вакцинация от COVID-19 двукратная, ставить прививку от гриппа можно через три недели после второй вакцинации от коронавируса.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.