Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился места в пятерке богатейших людей мира после того, как потерял за сутки 16,3 миллиарда долларов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным рейтинга, сейчас состояние Маска составляет 82,2 миллиарда долларов, что позволяет ему расположиться на шестой строчке. Как отмечает агентство, подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории BBI.

Такое резкое сокращение состояния миллиардера вызвано падением акций Tesla. Накануне они потеряли пятую часть стоимости, упав на 21,06 процента — до 330,21 доллара за акцию.

Еще 1 сентября бумаги Tesla стоили на треть дороже — более 498 долларов. На снижение их стоимости могло повлиять формирование "пузыря" с неоправданно резким ростом, а также то, что на прошлой неделе компании не удалось попасть в индекс широкого рынка S&P 500.

Самым богатым человеком мира, согласно BBI, остается глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 186 миллиардов долларов. Второе место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 121 миллиард, третье — основатель Facebook Марк Цукерберг (103 миллиарда). На четвертой строке расположился президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с 85,5 миллиарда, а на пятой — инвестор Уоррен Баффет, у которого 82,4 миллиарда.