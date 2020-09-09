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Участок дороги от общины Фиолетово до Дилижана будет перекрыт

Участок дороги от общины Фиолетово до Дилижана будет перекрыт

В связи с ремонтными работами на дороге М-8 - Ванадзор-Дилижан 10-го и 11-го сентября с 09:00 до 19:00 участок км 33+500-км 40+000  - от начала общины Фиолетово до въезда в город Дилижан  будет закрыт для движения автомобилей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

“За причиненные неудобства приносим водителям свои извинения и призываем воздерживаться от поездок по данному участку”, - говорится в сообщении министерства.


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