Участок дороги от общины Фиолетово до Дилижана будет перекрыт

В связи с ремонтными работами на дороге М-8 - Ванадзор-Дилижан 10-го и 11-го сентября с 09:00 до 19:00 участок км 33+500-км 40+000 - от начала общины Фиолетово до въезда в город Дилижан будет закрыт для движения автомобилей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство территориального управления и инфраструктур Армении.

“За причиненные неудобства приносим водителям свои извинения и призываем воздерживаться от поездок по данному участку”, - говорится в сообщении министерства.