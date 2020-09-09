Верховенству закона в нашей стране нет альтернативы: президент Арцаха встретился со служащими ДП

9 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с группой сотрудников дорожной полиции Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства высоко оценил последовательную и эффективную работу дорожной полиции и отметил важность соблюдения принципа равенства всех перед законом. В то же время президент отметил, что поведение, проявляемое служащими дорожной полиции при выполнении служебных обязанностей, также очень важно, и потребовал относиться ко всем с максимальным уважением.

“Вы, выполняя очень важные функции, формируете также настроение и мнение о государстве и власти. Поэтому ключевым является то, как вы относитесь к гражданам республики и к гостям, посетившим Арцах. Заверяю вас, что власти обладают достаточной волей и решимостью бороться со всеми порочными явлениями в системе. Верховенство закона в нашей стране не имеет альтернативы, и при выполнении своих обязанностей вы должны действовать только в соответствии с буквой и духом закона”, - сказал А. Арутюнян

Президент республики отметил также, что надлежащее обеспечение материально-технических условий дорожной полиции и социальные проблемы служащих всегда будут находиться в центре внимания правительства, подчеркнув, что с 1 сентября довольно повысятся зарплаты служащих ДП.

На встрече присутствовал и начальник Полиции Республики Арцах Ашот Акопджанян.