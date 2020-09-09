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Организаторы Олимпиады в Токио начали онлайн-курсы для волонтеров

Организаторы Олимпиады в Токио начали онлайн-курсы для волонтеров

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио запустил онлайн-курсы для волонтеров.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает НОК Армении. Они стартовали в октябре прошлого года, но  22 февраля были приостановлены из-за пандемии.

Волонтеры просмотрят ряд учебных видеоматериалов, которые будут доступны на компьютерах и на мобильных устройствах. Они рассказывают об Олимпийских играх, об оказании помощи спортсменам, гостям, болельщикам и инвалидам.

Более 200 000 жителей Японии, а также и других стран выразили желание оказывать помощь во время игр. Оргкомитет выбрал 80 000 человек.

Подготовила Варвара Айрапетян


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