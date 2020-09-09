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В Арцахе подтвержден один случай COVID-19

В Арцахе подтвержден один случай COVID-19

В Республике Арцах подтвержден 1 новый случай COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Инфицированный из Степанакерта. Проводятся соответствующие работы по выявлению очага инфекции и выяснению круга общения пациента.

Выздоровели 6 граждан. По сей день, COVID-19 подтвержден у 317 человек, 283 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 32 пациента, всего изолировано 49 граждан.

Врачи оценивают состояние 5 пациентов как тяжелое, 4 - как средней тяжести.

С целью тестирования был проведен забор 131 пробы. Всего: проведено 12 502 тестов.


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