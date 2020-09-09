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Андраник Кочарян идею создания ополчения считает очень важной

Андраник Кочарян идею создания ополчения считает очень важной

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян идею создания ополчения считает очень важной.

Как передает Арменпресс, об этом Кочарян сказал журналистами в парламенте. “Я считаю, это очень важная идея. Рассматривайте ополчение как полноценный резерв армии, в котором каждый из нас будет иметь долю своего участия”, - сказал Кочарян.

Председатель комиссии добавил, что идея уже введена в оборот, и все остальные вопросы будут затронуты в ходе обсуждений проекта закона.

Министерство обороны на едином сайте публикации проектов правовых актов e-draft.am для широкого общественного обсуждения поместило проект закона О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении”. Согласно проекту закона регламентируются отношения, связанные с созданием ополчения и его управлением при органах местного самоуправления и сбором ополченцев.

Норайр Шогикян


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