Создана рабочая группа по координации программы застройки “Старый Ереван”

По решению вице-премьера Армении Тиграна Авиняна создана рабочая группа по координации проектных и строительных работ программы застройки “Старый Ереван” в квартале 14 А города Еревана.

Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте правительства.

Руководитель рабочей группы - руководитель офиса вице-премьера.

В состав группы входят председатель Комитета по градостроительству Республики Армения, советник вице-премьера Тиграна Авиняна, главный архитектор Еревана, заместитель председателя Комитета по градостроительству Республики Армения, начальник отдела программ особого регулирования градостроительной деятельности аппарата мэрии Еревана, директор НКО “Офис по реализации инвестиционных программ застройки Еревана” и автор проекта “Старый Ереван”.