Минобъединения Южной Кореи создало центр спутникового анализа для изучения ситуации в КНДР

Центр анализа спутниковой информации начал работу при Министерстве объединения Республики Корея со второй половины текущего года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в среду южнокорейское ведомство, курирующее отношения с соседней КНДР.

По его данным, такой центр появился при министерстве еще раньше, однако полноценно начал функционировать лишь во втором полугодии. В функции этого отдела входит детальный анализ спутниковых снимков, предоставляемых Корейским институтом аэрокосмических исследований.

"Целью его открытия является повышение аналитических возможностей в том, что касается северокорейской экономики и общественной сферы", - отмечается в сообщении.

Министерство указало, что изучение ситуации в КНДР на основе лишь статистических данных является весьма ограниченным, в то время как спутниковые снимки дают возможность получать более подробную информацию. "В частности, они позволяют сравнивать данные за разные годы, оценивать площадь сельскохозяйственных угодий или ущерб, полученный в результате природных катаклизмов", - подчеркивает министерство объединения.