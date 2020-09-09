Пожарные-спасатели потушили пожары на 212 га разных территорий

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении 8 сентября поступило 16 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более, вспыхнувших на разных травяных участках республики. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване в административном районе Малатия-Себастия - 500 кв/м, в административном районе Кентрон - 1 000 кв/м, в административном районе Шенгавит - 2 000 кв/м, в административном районе Ачапняк - около 800 кв/м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - около 2 000 кв/м;

В городе Масис Араратской области - около 1 000 кв/м;

В городе Абовян Котайкской области - 2 000 кв/м, в городе Нор Ачин - около 500 кв/м, в селе Верин Птгни - 3 000 кв/м, в селе Птгни - 7 000 кв/м, в селе Ариндж - около 5 000 кв/м, в селе Джрвеж - около 400 кв/м;

В городе Капан Сюникской области - 1 га, в селе Вардаванк - 1 га;

В городе Вайк Вайоцдзорской области - около 7 га;

На границах общин Заринджа, Дзитанков и Саракап - около 200 га.

Пожарные-спасатели потушили вспыхнувшие на вышеуказанных территориях пожары - всего на 212 га.