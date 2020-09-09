Цены на цветные металлы - 08-09-20

ЛОНДОН, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.81% и составила 1803.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.76% и составила 6772.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.27% и составила 1986.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.11% и составила 15229.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.82% и составила 18190.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.52% и составила 2485.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.24% и составила 18188.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.